В этом году в больницы Подмосковья поставили восемь передвижных аппаратов типа С-дуга

Восемь новых передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга поставили в больницы Подмосковья с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Медтехнику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Данные аппараты позволяют получать изображение в режиме реального времени при оперативных вмешательствах, таким образом, хирурги выполняют манипуляции под рентген-контролем.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, всего в этом году в регионе закупят свыше двадцати рентген-аппаратов типа С-дуга.

«Оснащение больниц современной медтехникой позволят на более высоком уровне оказывать медицинскую помощь пациентам», — подчеркнул глава областного Минздрава.

Сейчас новые аппараты уже поступили в больницы Королева, Мытищ, Ногинска, Пушкино, Долгопрудного, Павловского Посада и Электростали.