В Госдуме оценили вероятность замены врачей ИИ

Искусственный интеллект постепенно становится неотъемлемым инструментом в медицине, но его роль пока ограничена вспомогательными функциями. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее словам, современные нейросети уже эффективно помогают анализировать рентгеновские снимки, проводить скрининговые исследования и обрабатывать данные томографии, однако окончательный диагноз остается за врачом.

Эксперт предположила, что в отдаленном будущем ИИ может получить возможность самостоятельно ставить диагнозы, что потенциально способно изменить всю систему здравоохранения. Такой переход потребует не только технологического прорыва, но и решения сложных этических вопросов, включая ответственность за ошибки и сохранение человеческого подхода к пациентам.

По словам парламентария, на данном этапе искусственный интеллект служит лишь помощником для специалистов, усиливая их возможности, но не заменяя их профессиональное мнение и опыт. Это позволяет повысить точность исследований и сократить время на рутинные операции, однако ключевые решения остаются за человеком.

Она резюмировала, что, хотя потенциал ИИ в медицине продолжает расти, в обозримой перспективе он останется инструментом в руках врачей, а не самостоятельным диагностом. Полная автоматизация процесса диагностики — это вопрос далекого будущего, требующий тщательной подготовки как технологической, так и нормативно-правовой базы.

