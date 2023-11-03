В Госдуме предложили запретить проведение абортов в частных клиниках

В ближайшее время Госдума может рассмотреть законопроект об запрете проведения абортов в частных клиниках, заявил депутат Дмитрий Гусев.

Ранее такое предложение неоднократно высказывал патриарх Кирилл.

В конце октября думский комитет по охране здоровья провел экспертный круглый стол, посвященный вопросам абортов. На нем обсуждались предложения о внесении в законодательство изменений. Кроме запрета делать аборты в частных клиниках речь шла о сокращении допустимых сроков пребывания беременности с 12 до 8 недель и получении письменного согласия на аборт от супруга.

Ранее в Тверской области приняли закон, предусматривающий штрафы за склонение к абортам.