В Госдуме признали наличие проблем с поставками иммунобиологических препаратов

Всероссийский союз пациентов выражает серьезную обеспокоенность последствиями правила «второй лишний» в госзакупках лекарств. Этот механизм, призванный поддержать отечественных производителей, отдает приоритет российским препаратам, даже если они не оригинальные. Опасность заключается в том, что это может полностью лишить пациентов доступа к 215 жизненно важным и стратегически значимым оригинальным препаратам иностранного производства, если их российские аналоги получат контракты. Суть проблемы раскрыл депутат Госдумы зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подтвердил, что российская фармпромышленность пока не всегда способна обеспечить необходимые объемы критически важных лекарств, особенно в сложных категориях. Яркий пример — перебои с поставками иммунобиологических препаратов, таких как противокоревая вакцина. На тот уровень, который России необходим, отечественная промышленность еще не вышла. Это касается не всех лекарств, а именно стратегически значимых позиций, где требуется доказательство производственных мощностей.

По мнению парламентария, потенциальные последствия такой замены выходят за рамки простой смены производителя. Главный риск — возникновение дефицита жизненно необходимых лекарств, если отечественные мощности окажутся недостаточными или возникнут проблемы с качеством аналогов. Опасения о резком росте цен на дженерики менее актуальны благодаря рыночной конкуренции, однако важен учет регулятором средней цены при сравнении с импортными оригиналами.

Он пояснил, что в качестве страховочной меры на такой сценарий в законодательстве предусмотрен механизм срочных закупок. При реальной угрозе нехватки стратегических препаратов Минздрав России имеет право оперативно закупить необходимые импортные оригиналы, минуя правило «второй лишний». Этот механизм призван стать гарантией непрерывного обеспечения пациентов самыми важными лекарствами, даже если приоритет отечественным производителям создаст сложности на основном рынке госзакупок.

