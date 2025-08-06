В Госдуме рассказали, вырастут ли лекарства в цене с сентября

Депутат Госдумы Алексей Куринный в интервью Life.ru опроверг опасения о скачке цен на лекарства после введения правила «второй лишний». По его словам, российские производители в основном выпускают дженерики, чьи предельные цены изначально ниже оригинальных импортных аналогов, что создает естественный ценовой буфер.

Парламентарий добавил, что суть механизма раскрывается в регулирующих мерах. Куринный предложил усовершенствовать систему: регулятору следует устанавливать цену на отечественный дженерик с учетом средневзвешенной рыночной стоимости. Такой подход, по мнению депутата, сохранит баланс между доступностью лекарств и здоровой конкуренцией. При этом уже действует процедура замены препарата по медицинским показаниям — врачебная комиссия вправе назначить конкретное импортное торговое наименование при необходимости.

Он подчеркнул, что, если число исключений для иностранных препаратов возрастет, нужно упростить закупки импортных лекарств под конкретного пациента. Это предотвратит дефицит жизненно важных средств для тех, кому не подходят российские аналоги.

Депутат резюмировал, что ключевая задача — синхронизировать регулирование с рыночной реальностью, избегая крайностей в доступности и качестве терапии.

Ранее сообщалось, что Всероссийский союз пациентов бьет тревогу: в РФ ограничат выбор лекарств.