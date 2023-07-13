В Химках стартовал проект «100 дней женского здоровья»
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
В подмосковном городском округе Химки запустили проект «100 дней женского здоровья».
Он включает в себя спортивные мероприятия, посещения врачей, йогу и полезные вебинары. В финале женщины станут участницами благотворительного марафона. Ближайшее обследования в рамках проекта пройдет уже 22 июля. Девушки посетят ряд врачей, в том числе пройдут процедуру УЗИ и сдадут анализы на выявление предраковых и раковых процессов в половых органах.
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
Проведение подобного мероприятия инициировало химкинское отделение Общероссийского общественно-государственной организации «Союз женщин России» при поддержке Клуба деловых женщин и администрации Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки. Председатель муниципального отделения Союза Ольга Бахмутова уверена, что для женщины очень важно держать состояние организма под контролем, следить за питанием, заниматься физическими активностями и своевременно проверяться у врачей с целью профилактики болезней. И проект «100 дней женского здоровья» направлен на то, чтобы еще раз напомнить женщинам об этом.
«Мы хотим привлечь внимание женщин к своему здоровью и образу жизни. Показать, как важно регулярно заниматься спортом, правильно питаться, проходить профосмотры, диспансеризацию, следить за своим здоровьем», — добавила Ольга Бахмутова.