В Химках стартовал проект «100 дней женского здоровья»

Он включает в себя спортивные мероприятия, посещения врачей, йогу и полезные вебинары. В финале женщины станут участницами благотворительного марафона. Ближайшее обследования в рамках проекта пройдет уже 22 июля. Девушки посетят ряд врачей, в том числе пройдут процедуру УЗИ и сдадут анализы на выявление предраковых и раковых процессов в половых органах.

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Проведение подобного мероприятия инициировало химкинское отделение Общероссийского общественно-государственной организации «Союз женщин России» при поддержке Клуба деловых женщин и администрации Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки. Председатель муниципального отделения Союза Ольга Бахмутова уверена, что для женщины очень важно держать состояние организма под контролем, следить за питанием, заниматься физическими активностями и своевременно проверяться у врачей с целью профилактики болезней. И проект «100 дней женского здоровья» направлен на то, чтобы еще раз напомнить женщинам об этом.