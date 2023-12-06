В Индонезии «загадочная пневмония» стала причиной распространения новой инфекции

В Индонезии распространяется новая инфекция, вызванная пневмонией. Агентство здравоохранения Джакарты сообщило о неустановленном количестве случаев подозрения на микоплазменную пневмонию, обнаруженную среди детей, сообщает портал Asia News Network .

Это произошло после того, как министерство здравоохранения Индонезии призвало усилить надзор в связи с распространением бактерии, которая, как отмечалось, является причиной недавней вспышки пневмонии на севере КНР.

«Глава агентства по эпидемиологическому надзору и иммунизации Джакарты Нгабила Салама заявила, что у нескольких детей была диагностирована инфекция M. Pneumoniae», – говорится в сообщении информационного портала.

Отмечается, что Салама не сообщила о количестве инфицированных детей. Она отметила, что медики проводят дополнительные тесты, направленные на выявление случаев заболевания именно из-за M. Pneumonia.

В октябре национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о возросших случаях заболевания респираторными заболеваниями. Власти республики объяснили это отменой ограничений, которые действовали на территории страны из-за коронавируса, а также циркуляцией известных патогенов в виде гриппа, микоплазменной пневмонии, COVID-19 и респираторно-синцитиального вируса. В конце ноября в СМИ появилась информация о случаях невыявленной пневмонии у детей в северной части Китая.

Как пишет Asia News Network, инфекцию охарактеризовали как «загадочный» феномен. Уточняется, что власти Индонезии отказываются предоставлять какую-либо информацию о количестве зараженных, лишь призывая граждан быть осторожными и не создавать панику.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с заболеваемостью пневмонией в Китае. В ведомстве отметили, что, в основном известно о случаях заболевания среди детей в Пекине и в провинции Ляонин. Также, уточнили в Роспотребнадзоре, известны случаи заражения гриппом.

Микоплазменная пневмония представляет собой атипичную легочную инфекцию, возбудителем которой является бактерия Мycoplasma pneumoniae. К симптомам заболевания относятся повышенная температура, кашель, насморк, тошнота, ломота в теле и боль в мышцах.