В Испании провели уникальную операцию по пересадке лица

В испанской клинике Vall d'Hebron (Барселона) была проведена уникальная операция. Впервые для частичной трансплантации лица был использован биоматериал от донора, который легально прошел процедуру эвтаназии.

Как подчеркнули в пресс-службе учреждения, донор не просто дал согласие на использование своих органов и тканей, но лично инициировал возможность пожертвования лица.

Пациентка, которой была необходима пересадка, потеряла центральную часть лица из-за тяжелого бактериального поражения, приведшего к некрозу тканей. Сложнейшее хирургическое вмешательство, в котором было задействовано порядка ста врачей, включало методы микрохирургического восстановления сосудов и нервов. После месяца стационарного лечения начался процесс реабилитации, целью которого является полное восстановление дыхания, питания, мимики и речевой функции.

В клинике отметили, что такие операции остаются эксклюзивными медицинскими процедурами, требующими колоссальных ресурсов и высочайшей квалификации команды. На сегодняшний день лишь несколько специализированных центров в мире обладают технологическими и научными возможностями для выполнения трансплантаций лица, каждая из которых рассматривается как уникальный клинический случай.

Ранее сообщалось о том, что москвич смог пробежать шесть марафонов за полгода, несмотря на пересадку сердца.