В Китае создали лекарство от старения

Китайские ученые совершили прорыв в области антивозрастной медицины, разработав метод замедления старения с помощью инъекций. Исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Cell, раскрывает механизм, при котором препарат активирует иммунную систему для целенаправленной борьбы со старыми клетками (сенесцентными клетками).

Эксперименты на пожилых макаках показали впечатляющие результаты — после лечения у животных улучшились когнитивные функции, повысилась репродуктивная способность, сократились дегенеративные изменения в тканях и снизился уровень хронических воспалений. Важно, что побочные эффекты при этом отсутствовали.

Лечение позволило омолодить макак примерно на 2,5 года, что при пересчете на человеческий возраст эквивалентно примерно семи годам.

