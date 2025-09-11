Раскрыт главный секрет молодости мозга

Научные исследования подтвердили эффективность йоги как мощного инструмента для защиты мозга от возрастных изменений, сообщил портал American Heart Association (AHA).

Так, регулярная практика не только снижает уровень воспаления, но и значительно улучшает работу памяти, замедляя возрастное снижение когнитивных функций и снижая риск развития деменции.

Уникальность йоги заключается в комплексном подходе, сочетающем физическую активность, дыхательные упражнения и медитацию. Эта триада помогает мозгу лучше регулировать стресс и поддерживает оптимальную связь между телом и нервной системой.

Исследования показывают, что у женщин, практикующих йогу, наблюдается больший объем серого вещества в отделах мозга, отвечающих за память и мышление, а их когнитивная активность значительно выше по сравнению с контрольной группой.

Особое внимание уделяется кундалини-йоге, которая доказала особую эффективность для женщин после менопаузы. Этот стиль помогает сохранять объем серого вещества и улучшает функции исполнительной памяти, превосходя по эффективности традиционные упражнения для тренировки мозга.

Йога доступна для людей всех возрастов и уровня здоровья, включая пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Для сохранения устойчивого эффекта рекомендуется заниматься не менее двух-трех раз в неделю.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о влиянии красного мяса на психику и организм.