В Коломенском перинатальном центре заработали УЗИ‑сканеры экспертного класса

Коломенский перинатальный центр получил два стационарных ультразвуковых сканера экспертного класса. Оборудование уже смонтировано и задействовано в обследовании детей – от младенцев до трехлетних пациентов. Техника приобретена по поручению главы региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новые аппараты расширили диагностические возможности медучреждения. Один из сканеров разместили в отделении, где проходят лечение и динамическое наблюдение дети от одного месяца до трех лет. По словам врача-педиатра, кардиолога и специалиста по УЗИ Екатерины Сафаровой, оборудование дает исключительно четкую картинку при любых клинических задачах. В комплекте – датчики разного назначения, включая миниатюрный вариант для новорожденных и кардиологический для исследования сердца.

Аппаратура уже помогает выявлять патологии головного мозга и сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях, что критически важно для выбора правильной тактики лечения.

Параллельно в центр поступил неонатально-педиатрический электроотсос – устройство для аспирации, которое применяют в реанимации, операционных, родовых залах и палатах интенсивной терапии.

Депутат Госдумы Никита Чаплин подчеркнул, что оснащение центра современной техникой – прямой результат системной работы по развитию подмосковного здравоохранения. Он отметил: модернизация соответствует задачам народной программы и направлена на повышение доступности медпомощи для жителей области.