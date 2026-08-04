В поселке Правдинский Пушкинского округа до конца года завершат реконструкцию ВЗУ
Реконструкцию водозаборного узла №14 в Пушкинском округе выполнили уже на 84%
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
В поселке Правдинский Пушкинского округа до конца года завершат реконструкцию водозаборного узла №14. Работы выполнены уже на 84%, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На объекте полностью завершили ремонт и оснащение одного резервуара чистой воды на 800 кубометров и завершают работы на резервуаре на 1 тыс. кубометров.
Также смонтировали станцию водоподготовки, обустроили ливневую канализацию, заменили наружные коммуникации, обновили оборудование на станции второго подъема.
В ближайшие месяцы завершится благоустройство прилегающей территории, а также оборудование системы видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализацией. В сентябре проведут пуско‑наладочные работы.
С вводом объекта его производительность увеличится с 2,5 тыс. кубометров до 4,5 тыс. кубометров в сутки.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции коллектора от главной КНС Видного до МКАД.