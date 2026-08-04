В Коломне отремонтируют 15 улиц к 850-летию города

В августе Коломна приступает к масштабной реконструкции автомобильных дорог – в плане 15 улиц. Обновление запускают в рамках подготовки к 850‑летнему юбилею города, который отметят в сентябре 2027 года.

Стартовый список объектов включает улицы Непобедимого, Красногвардейскую (на примыкающем отрезке), Уманскую, Гранатную и Коломенскую – до пересечения с Ивановской. Заказчик работ – областное учреждение «Мосавтодор». На всех участках полностью заменят асфальтобетонное покрытие, расширят существующие тротуары, а там, где их не было, проложат новые пешеходные маршруты.

Особое внимание – эстетике: на улицах Октябрьской революции и Красногвардейской между проезжей частью и тротуарами высадят зеленые насаждения.

Не обойдется без изменений в организации движения. Перекресток улицы Октябрьской революции с проспектом Кирова переведут на круговую схему – это должно снизить аварийность. На Красногвардейской появится дополнительная остановка общественного транспорта.

Власти обещают держать диалог с горожанами, особенно с теми, кто проживает или работает в исторической части. Первая встреча с жителями уже прошла в администрации округа. Первый замглавы Денис Лубяной подчеркнул: все частные вопросы, возникающие из‑за масштабных работ, будут прорабатываться точечно.

Основной объем реконструкции планируют завершить к сентябрю 2027 года – непосредственно к юбилейным торжествам. Финальное окончание проекта с учетом всех этапов намечено на 2028 год.