Отпуск без разорения: самые дешевые зарубежные курорты для россиян на август

Отдохнуть за границей в августе и не потратить состояние все еще возможно, но выбирать направление придется внимательно. Самые доступные варианты для россиян сейчас предлагают Абхазия, Таиланд, Китай и ОАЭ, рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным аналитиков АТОР, самым бюджетным массовым направлением в августе остается Абхазия. Средняя стоимость пакетного тура с перелетом на семь ночей составляет около ₽150 тыс. При этом найти можно еще более дешевые варианты — поездка на двоих с перелетом и завтраками в недорогом отеле или кемпинге начинается примерно от ₽79 тыс.

«Важно учитывать, что выбор отелей и качество сервиса в Абхазии более ограничены, чем на многих зарубежных направлениях», — отметили в АТОР.

На втором месте по доступности оказался Таиланд. Средний чек тура с перелетом на 10 ночей составляет около ₽178 тыс. В августе там низкий сезон, поэтому цены становятся привлекательнее, а выбор бюджетных вариантов остается широким.

Почти столько же стоит отдых в Китае — около ₽180 тыс. за тур на 10 ночей. За год направление стало доступнее: средняя стоимость поездки снизилась примерно на 10,5%. В список относительно недорогих вариантов также вошли ОАЭ и Вьетнам. Тур в Эмираты на неделю стоит в среднем около ₽182 тыс., а во Вьетнам на 10 ночей — около ₽190 тыс. Снижение цен во Вьетнаме связано с расширением чартерных программ, отметили эксперты.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Для тех, кто ищет именно формат «все включено», они советуют присмотреться к Египту и Тунису. В Египет можно улететь примерно от ₽130 тыс. за двоих в трехзвездочный отель, а качественный отдых начинается примерно от ₽200 тыс. В Тунисе недельный тур с перелетом и питанием «все включено» стартует от ₽150 тыс.

Турция остается самым востребованным направлением, но уже не самым дешевым. Средняя стоимость тура в августе составляет около ₽255 тыс. за семь ночей. При этом страна сохраняет лидерство по спросу — на нее приходится более трети всех продаж.

«Турция остается безусловным лидером продаж, но хорошие варианты на август быстро заканчиваются. Горящих туров по этому направлению сейчас практически нет», — подчеркнули в АТОР.

Сильнее всего в конце лета дорожают авиабилеты — особенно обратные рейсы в последние недели августа, когда семьи с детьми возвращаются домой перед началом учебного года. При этом цены на жилье зависят от сезона: в Таиланде и на Хайнане (Китай) они ниже, а в Турции и Абхазии находятся на высоком уровне.

В целом туристам, которые планируют зарубежный отдых в августе, стоит ориентироваться минимум на ₽200–230 тыс. за двоих с учетом перелета, проживания и питания, заключили эксперты.

Член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб разъяснила, что если отпуск уже утвержден графиком, отказаться от него в одностороннем порядке нельзя — изменения возможны только по соглашению с работодателем. Исключение — сотрудники на вредных и опасных производствах: они обязаны отдыхать строго по графику, иначе работодатель может понести ответственность перед контролирующими органами.