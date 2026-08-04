В Подмосковье за месяц отремонтировали около 2 тыс. кровель МКД
Ремонт около 2 тыс. кровель МКД провели в Подмосковье в июле
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье в июле 2026 года привели в порядок около 2 тыс. кровель многоквартирных домов в рамках текущего ремонта. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«За июль 2026 года управляющие организации Подмосковья под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона устранили 1 983 неисправности кровли, зафиксированные по заявкам собственников», — говорится в сообщении ведомства.
Лидерами по объему проведенных работ стали Королев, Пушкино, Подольск. В этих округах отремонтировали 131, 113 и 91 кровлю соответственно. Также в топ-5 вошли Балашиха и Серпухов с показателями 83 и 82 соответственно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов Подмосковья охватит около 1,8 тыс. объектов.