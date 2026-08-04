Путин подписал законы о сквозном мониторинге цен на продукты и налоговой тайне
С 2027 года власти начнут отслеживать наценки на продукты от поля до прилавков
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, наделяющий уполномоченные государственные органы правом отслеживать динамику цен на продовольственные товары на всех этапах — от производителя и импортера до магазинной полки. Новые нормы призваны оперативно выявлять необоснованное завышение стоимости и анализировать причины ценовых скачков, пишет РИА Новости.
Ключевые положения законов и механизмы контроля
- Сквозной контроль продовольствия: Ведомства получат доступ к данным о производителях, поставщиках и ритейлерах, ценах контрактов, объемах реализации, а также суммах доходов, расходов и прибыли участников рынка.
- Роль ФНС и кассовой техники: Главным источником информации станет Федеральная налоговая служба, которая будет передавать профильным министерствам данные кассовой техники (ККТ), налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности.
- Защита коммерческих данных: Президент также подписал закон-спутник о внесении изменений в статью 102 Налогового кодекса РФ. Передаваемые сведения останутся под защитой налоговой тайны. За разглашение или утечку предусмотрена строгая ответственность (вплоть до уголовной).
- Полномочия Правительства: Кабмин утвердит перечень ведомств, которые смогут проводить мониторинг, а также определит конкретный список товаров, подпадающих под контроль (прежде всего — социально значимые продукты).
- Срок вступления в силу: Оба закона начнут действовать с 1 января 2027 года.