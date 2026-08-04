В Подмосковье за неделю благоустроили 45 пешеходных коммуникаций
Свыше 40 «народных троп» благоустроили в округах Подмосковья за неделю
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье за неделю благоустроили 45 пешеходных коммуникаций в 15 округах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ходе работ специалисты обустраивают песчано-гравийную подушку в качестве основания, устанавливают бордюрный камень и проводят укладку износостойкого покрытия. После этого проводится посев газона.
«Программа в этом году увеличена почти вдвое — планируем обновить 1 037 пешеходных коммуникаций. Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих — часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов в регионе охватит около 1,8 тыс. объектов.