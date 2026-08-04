«Мне грех жаловаться»: Чехова сравнила свои трудности с испытаниями Лерчек

Известная телеведущая Анфиса Чехова пережила непростой период в своей жизни. Последние три месяца она провела в Соединенных Штатах, где спасала свою собаку по кличке Картошка. У питомца диагностировали онкологию, и, несмотря на усилия врачей, собака лишилась одного глаза.

Как пишет Super, поездка обернулась для Чеховой серьезными расходами и бесконечным стрессом, но именно в эти трудные моменты она нашла неожиданный источник вдохновения — историю Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек.

В своем личном блоге Анфиса призналась, что часто думает о Лерчек, которая борется с раком желудка четвертой стадии.

Фото: [ Валерия Чекалина/соцсети ]

«Когда у меня что‑то происходит, я думаю о Лерчек, которая сейчас проходит такой тяжелейший период и при этом не теряет свое жизнелюбие, справляется с отчаянием и с прочими неприятными эмоциями», — призналась телеведущая.

Чехова отметила, что, несмотря на свои собственные проблемы, она понимает: ее испытания меркнут по сравнению с тем, что переживает блогер.

Это заявление прозвучало особенно контрастно на фоне недавней критики Лерчек со стороны журналиста Отара Кушанашвили. Ранее он высказался о Чекалиной, сравнив ее с Кейт Миддлтон и назвав «плохим примером».