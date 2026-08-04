Спрос на ремонт китайских автомобилей в РФ вырос на 51% в 2026 году

Сеть автосервисов Fit Service поддала итоги работы за первые шесть месяцев 2026 года. Число визитов владельцев китайских автомобилей на СТО увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общая доля марок из КНР среди всех заезжающих на ремонт машин выросла с 6% в 2025 году до 8% в текущем. Об этом свидетельствуют данные сети сервисов Fit Service за первые шесть месяцев 2026 года, пишет РГ.