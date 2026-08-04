Спрос на ремонт китайских автомобилей в РФ вырос на 51% в 2026 году
Данные Fit Service: более 50% обслуживаемых китайских машин моложе 3 лет
Сеть автосервисов Fit Service поддала итоги работы за первые шесть месяцев 2026 года. Число визитов владельцев китайских автомобилей на СТО увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общая доля марок из КНР среди всех заезжающих на ремонт машин выросла с 6% в 2025 году до 8% в текущем. Об этом свидетельствуют данные сети сервисов Fit Service за первые шесть месяцев 2026 года, пишет РГ.
Сеть автосервисов Fit Service поддала итоги работы за первые шесть месяцев 2026 года. Число визитов владельцев китайских автомобилей на СТО увеличилось на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общая доля марок из КНР среди всех заезжающих на ремонт машин выросла с 6% в 2025 году до 8% в текущем.
- Возрастная структура: Основную массу клиентов автосервисов (57%) составляют владельцы свежих автомобилей возрастом до 3 лет. На втором месте закрепились машины в возрасте от 4 до 5 лет (18%). Доля относительно старых авто (10–14 лет) сократилась до 10% (в 2025 году они занимали 18%).
- Рейтинг брендов-лидеров:
- Chery — 23,1% от всех обращений китайских марок;
- Haval — 18,5%;
- Geely — 16,8%;
- Changan и Lifan (замыкают топ-5).
- Самые частые «гости» СТО среди моделей:
- Haval Jolion;
- Chery Tiggo 7 Pro Max;
- Haval F7;
- Geely Coolray, Geely Atlas и Geely Monjaro.
- Возрастная структура: Основную массу клиентов автосервисов (57%) составляют владельцы свежих автомобилей возрастом до 3 лет. На втором месте закрепились машины в возрасте от 4 до 5 лет (18%). Доля относительно старых авто (10–14 лет) сократилась до 10% (в 2025 году они занимали 18%).
- Рейтинг брендов-лидеров:
- Chery — 23,1% от всех обращений китайских марок;
- Haval — 18,5%;
- Geely — 16,8%;
- Changan и Lifan (замыкают топ-5).
- Самые частые «гости» СТО среди моделей:
- Haval Jolion;
- Chery Tiggo 7 Pro Max;
- Haval F7;
- Geely Coolray, Geely Atlas и Geely Monjaro.