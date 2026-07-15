Звездный парковщик: Николая Фоменко накажут за многолетнее уклонение от штрафов

Известный актер и певец Николай Фоменко снова в центре скандала — на этот раз его привлекают к административной ответственности за систематическое уклонение от уплаты парковочных штрафов, и дело уже передано в суд. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как выяснилось, в судебный участок №183 района Очаково-Матвеевское поступило дело в отношении артиста. По данным источника, Фоменко уже не раз попадался на аналогичных нарушениях: он регулярно игнорировал необходимость оплачивать штрафы за неправильную парковку, копя долги перед городскими властями. Теперь, судя по всему, чаша терпения судебных приставов переполнилась, и актеру придется отвечать по всей строгости закона.

Пока неизвестна точная сумма задолженности, но, учитывая системность нарушений, она может быть внушительной. В Москве штрафы за парковку растут с каждым годом, и для обычного водителя даже пара неоплаченных квитанций может вылиться в серьезные проблемы. Что уж говорить о знаменитости, которая, по-видимому, предпочитала не замечать требования закона.

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