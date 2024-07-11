В Костромской области спасенный мужчина с ранением сердца скончался после замены врача

Врач-хирург в Костромской области провел тяжелейшую операцию для спасения жизни мужчине, раненного в сердце ножом, после чего пациента перепоручили новой команде врачей из областной больницы. Спустя четыре дня выздоравливающему мужчине позволили выйти на прогулку, во время которой он умер. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что родные умершего считают, что все случилось на фоне распри между врачами.

Отмечается, что проведшего успешную операцию хирурга после этого перестали пускать к пациенту и лишили возможности контролировать ход дальнейшего лечения. Причиной подобного отношения, возможно, стал давний конфликт в больнице. Врач решил уволиться из больницы из-за давления со стороны нового главврача, обвинявшего его в плохой организации работы отделения, которым тот заведовал. Тем не менее через некоторое время он решил остаться.

Добавляется, что после отстранения от работы того хирурга и передаче пациента другой бригаде врачей последними было принято решение разрешить ему погулять через всего четыре дня после сложнейшей операции. Мужчина вышел в парк, а уже спустя несколько часов его родные получили сообщение о его смерти. Отстраненный от работы хирург написал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия коллег.