В Ленинском округе Подмосковья откроют первое в регионе отделение по вызовам врачей на дом

Как рассказал депутат Мособлдумы, Владимир Жук, необходимо наладить работу с пациентами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить доктора. Новый офис разгрузит терапевтов и врачей общей практики, ведущих прием в поликлиниках, а также сократит время прибытия бригады медиков к больному. Общий прием здесь вестись не будет.

Отделение будет работать ежедневно — с 8 часов утра до 20 часов и охватит всю территорию Ленинского округа. Бригаду можно будет вызвать по единому телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или оставить заявку через Госуслуги.