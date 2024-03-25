В Лиге защитников пациентов назвали ситуации, когда посещение частной клиники может быть возмещено по ОМС

По словам главы Лиги защитников пациентов Александра Саверского, граждане РФ, которые не смогли получить медпомощь из-за того, что в городской поликлинике по месту их жительства не оказалось врача необходимой специальности, могут рассчитывать на то, что их или направят в другое медучреждение, работающее в системе ОМС, либо компенсируют поход в частную клинику. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что, если человеку не оказали помощь из-за отсутствия в поликлинике нужного специалиста, он может написать заявление на имя главврача. Этот документ, подтвержденный штампом о принятии, будет доказательством того, что врачебных услуг в этом учреждении пациент получить не может.

По мнению эксперта, самым простым решением вопроса отсутствия необходимого врача будет отправка пациента в другую поликлинику, где данный специалист имеется.

Он отметил, что также врач одной специальности не может лечить пациента по другому профилю, даже при наличии необходимых знаний. За несоблюдение данных правил медикам может грозить наказание вплоть до уголовного.