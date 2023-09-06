В Мексике декриминализировали аборты

Мексиканский Верховный суд признал нормы федерального правосудия с наказаниями за прерывание беременности, противоречащими конституции и нарушающими права человека. Об этом сообщается в социальных сетях Верховного суда страны.

Как сообщается в соцсетях, первой палатой местного суда было постановлено, что правовая система с наказанием за аборт на федеральном уровне, противоречит правилам конституции и нарушает права женщин, способных вынашивать детей.

До этого момента, в 12 из 32 штатов Мексики аборты уже были декриминализированы на локальном уровне. Под подобные правила попадали случаи абортов на сроках до 12 недель.

Региональная декриминализация абортов на территории Мексики началась с 2021 года.