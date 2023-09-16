В Минздраве отрицают дефицит антидепрессантов в аптеках

В России отсутствует дефицит препаратов с международным непатентованным наименованием флуоксетин, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава.

Ранее в СМИ появилась информация, что в российских аптеках практически закончился популярный антидепрессант «Прозак», действующим веществом которого является флуоксетин.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время в России разрешены к обращению 12 препаратов с флуоксетином отечественного и импортного производства.

В 2023 году было выпущено в оборот 1,8 млн упаковок антидепрессантов, что соответствует уровню прошлого года. С начала года в обращение поступило 41 010 упаковок «Прозака», уточнили в Минздраве.