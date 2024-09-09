Диетолог Писарева дала советы по «выживанию» во время магнитной бури

Врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с «Газетой.ру» рассказала, как пережить сильную магнитную бурю и избежать ухудшения самочувствия при явлении.

По словам Ирины Писаревой, в период магнитных бурь важно снизить нагрузку и придерживаться легкого питания. Спортивные планы лучше отложить или выбрать легкий вид активности. Также важно снизить уровень стресса и придерживаться правильного режима сна.

Конечно, врач рекомендует снизить или отказаться вовсе от вредных привычек.

«Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23.00. Регулировать свой водный баланс, особенно тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой: пить в течение дня как минимум до двух литров обычной воды. Стараться не налегать в эти дни на жареное, слишком жирное, фастфуд, газировки, кондитерские изделия. То есть сделать для своего организма перезагрузку, детокс», — сказала Писарева.

По словам специалиста, справляется с негативными эффектами медитация и различные БАДы, например, магний. Для успокоения можно приминать ванны с магниевой солью.

Напомним, что в Лаборатории солнечной астрономии при ИКИ РАН рассказали, что сильная магнитная буря нагрянет в РФ 10 сентября. Явление оценивают предварительной на G1-2 по пятибалльной шкале.

Ранее невролог пояснил, как магнитные бури отражаются на здоровье человека.