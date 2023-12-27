В Минздраве предложили изменить возраст первого гинекологического осмотра для девочек

В российском Министерстве здравоохранения предложили внести изменения в документах о возрасте первого гинекологического осмотра для девочек, изменив его возраст с 14 на 13 лет. Проект с предложением ведомства был опубликован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается изменить графу «Осмотры врачами-специалистами» в Порядке проведения профилактических медосмотров несовершеннолетних. Таким образом, в 27-ом пункте после позиции «Офтальмолог», предлагается указать акушера-гинеколога в случае проведения осмотра девочек.

На данный момент предусматривается проведение осмотра специалистом девочек с 14 лет. В пояснительной записке к опубликованному представителями Минздрава документу отмечается, что в современных условиях и с учетом нынешнего направления на заблаговременное обнаружение заболеваний, затрагивающих репродуктивное здоровье, необходимо изменить правила осмотра. Предлагается осматривать девочек на год раньше – в 13 лет.