В Минздраве рассказали, что магний, креатин и Омега-3 серьезно продлевают жизнь

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра при Пироговском Университете Минздрава России Ольга Ткачева, в интервью РИА Новости назвала добавки, эффективность которых в продлении жизни подтверждена результатами клинических исследований.

Как отметила собеседник агентства, современные исследования в области долголетия выходят за рамки общих советов. Ученые все активнее изучают вещества, которые могут воздействовать на ключевые процессы старения, включая клеточное воспаление и окислительный стресс.

Ткачева отметила, что на фоне этого наблюдается увеличение интереса к так называемым добавкам для увеличения продолжительности жизни. Эти средства в настоящее время рассматриваются в научных кругах как потенциальные средства для поддержания здоровья в пожилом возрасте.

«Среди множества добавок на рынке специалисты выделяют те, эффективность и безопасность которых подтверждена клиническими исследованиями: магний, креатин, Омега-3, NMN и витамин В», — сообщила врач.

Специалист подчеркнула, что креатин широко используется в спортивной медицине, но также вызывает интерес у геронтологов, которые рассматривают его как потенциальное средство для поддержания мышечной массы и повышения уровня энергии у пожилых людей.

«Омега-3 жирные кислоты изучаются за их влияние на сердечно-сосудистую систему, воспалительные маркеры и когнитивные функции», — сообщила Ткачева.

Магний активно изучается в связи с его влиянием на метаболизм, качество сна и снижение артериального давления. С возрастом его значение для поддержания устойчивости организма к стрессу и физическим нагрузкам возрастает.

«NMN интересен тем, что работает "внутри" клетки: поддерживает митохондрии, улучшает восстановление тканей и может реально замедлить некоторые признаки старения», — пояснила врач.

Ткачева в заключение уточнила, что Витамин D продолжает быть объектом активных исследований, особенно в отношении его влияния на иммунную систему, плотность костной ткани и здоровье мышц у людей преклонных годов.

