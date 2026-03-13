В Минздраве рассказали, когда у россиян появляются первые признаки старения

Первые заметные клинические проявления старения у большинства россиян обычно начинают проявляться после 60 лет. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, у некоторых людей возрастные заболевания могут появляться и раньше — до 60 лет. Это чаще происходит при наличии факторов риска, связанных с образом жизни или состоянием здоровья. Однако в большинстве случаев выраженные признаки старения начинают фиксироваться именно после этого возраста, а затем их распространенность постепенно увеличивается.

Ткачева также отметила, что в возрасте 75–80 лет у многих людей развивается так называемая полиморбидность — состояние, при котором одновременно присутствует несколько хронических заболеваний. В этот период нередко проявляются гериатрические синдромы: повышенная хрупкость организма, ухудшение памяти, проблемы со слухом и зрением, а также риск падений.

Специалист подчеркнула, что именно в этом возрасте чаще всего начинает заметно снижаться качество жизни. При этом формально пожилым считается возраст от 60 лет, однако биологический возраст человека может существенно отличаться от паспортного и зависит от общего состояния здоровья и образа жизни.

