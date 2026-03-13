Эксперт рассказал, как защититься от телефонных мошенников

Простой и эффективный способ защититься от киберпреступников — не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Таким советом с « Лентой.ру » поделился эксперт компании F6 Сергей Золотухин. Он отметил, что некоторые мошеннические схемы, например Fake Team, начинаются не с звонка, а с добавления жертвы в чат с фейковыми коллегами.

По данным F6, в 2025 году 94% случаев финансового мошенничества в России были связаны с социальной инженерией. Преступники усложняют схемы, делая их многоэтапными, и основной упор делают на устрашение жертвы. На первом этапе мошенники могут попросить назвать цифры, пришедшие на смартфон, после чего вступают их сообщники, представляющиеся майорами, следователями или сотрудниками поддержки. Они убеждают человека, что он якобы перевел деньги террористам, и начинают запугивать уголовными делами или конфискацией имущества, чтобы выманить настоящие деньги.

Золотухин подчеркнул, что страх, паника и волнение — признаки манипуляции. В таких случаях важно сразу завершить разговор, помнить, что сотрудники правоохранительных органов не предъявляют обвинений и не проводят «дистанционные обыски» по телефону, а повестки присылают письменно.

Эксперт также отметил, что жертве стоит не поддаваться на давление, взять паузу и обсудить ситуацию с близкими. Эмоции действуют быстрее логики, и мошенники активно этим пользуются, пытаясь лишить человека возможности оценить происходящее. В таких ситуациях помощь друзей и спокойная проверка информации становятся ключевыми инструментами защиты.

