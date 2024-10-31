В Минздраве России заверили, что всплеска психических заболеваний после пандемии коронавируса в стране не наблюдается

По словам главного внештатного врача-психиатра Минздрава России Светланы Шпорт, качество оказываемой помощи в нашей стране стало намного выше, чем ранее. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что значительную роль в этом сыграло появление национальных медицинских исследовательских центров, уникальностью которых является то, что сегодня нет необходимости выезжать в центральные регионы РФ, чтобы получить консультации ведущих специалистов, поскольку их могут дать дистанционно.

По мнению медика, в сфере лечения психических заболеваний специалисты применяют в своей работе передовые методы, улучшающие качество жизни и влияющие на социальное функционирование пациентов. Однако, несмотря на пандемию коронавируса, всплеска психических заболеваний в России не наблюдается.

Она отметила, что важно вести социально активный образ жизни для профилактики психических заболеваний. Так, энергичный человек менее подвержен подобным недугам.

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