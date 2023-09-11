В Минздраве заявили о двукратном снижении потребления алкоголя за 15 лет

15 лет назад показатели потребления алкоголя в России составляли 18 литров на человека, а сейчас они снизились до 8,6 литров, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздова на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому дню трезвости.

Она отметила позитивные сдвиги, но подчеркнула, что внимание к этой проблеме должно сохраняться со стороны государства и общества.

11 сентября Русская православная церковь отмечает Усекновение главы Иоанна Предтечи. Поскольку Креститель был убит по приказу царя Ирода во время пьяного пира, церковь также предложила установить в эту дату Всероссийский день трезвости. Он стал официальным праздником еще в 1913 году.