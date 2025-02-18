В Москве более 1,2 млн женщин направили на проверку уровня фертильности

Согласно данным Департамента здравоохранения Москвы, с начала программы поддержки репродуктивного здоровья женщин в электронной системе ЕМИАС зарегистрировано более 1,2 млн направлений на проверку уровня антимюллерова гормона. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Каждая десятая женщина уже прошла тестирование, а 70 из них были направлены в медицинские учреждения для криоконсервации яйцеклеток, отмечается в сообщении ведомства.

В рамках программы жительницы столицы в возрасте от 18 до 40 лет могут пройти тест на фертильность, сдав анализ крови, чтобы определить уровень АМГ, который свидетельствует о запасах яйцеклеток.

В случае низкого уровня гормона женщина будет приглашена на консультацию, где ей предложат варианты заморозки яйцеклеток или эмбрионов для дальнейшего использования с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, если у нее нет планов на беременность в ближайшее время.

Участницы проекта имеют возможность бесплатно хранить биоматериал в течение двух лет. Женщины, которые готовятся к длительному лечению или операции, также могут воспользоваться этой процедурой без оплаты.

В частных клиниках стоимость заморозки яйцеклеток составляет около 200 тыс. руб., и, несмотря на высокую цену, наблюдается рост интереса к таким услугам. В приграничных с Украиной регионах отмечено особенно высокое внимание со стороны мужчин к заморозке половых клеток.

Ранее сообщалось, что женщинам в России хотят разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности.