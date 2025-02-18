Женщинам в России хотят разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности

В Государственную думу будет внесен проект закона, который позволит женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности и получать пособия по беременности и родам. Инициаторами законопроекта стали депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарии подчеркнули, что заблаговременное предоставление отпуска по беременности и родам позволит оперативно проводить диагностику, прогнозировать и предотвращать возможные осложнения в период вынашивания ребенка.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставлять ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации», — приводится в пояснительной записке.

Сергей Миронов подчеркнул, что отпуск по беременности и родам будет предоставляться по заявлению женщины и на основании больничного листа, который выдается при постановке на учет в женской консультации. Продолжительность отпуска останется неизменной — 70 дней после прошедших родов.

«Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность», — заключил законодатель.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой предоставить беременным женщинам возможность бесплатного проезда в общественном транспорте.