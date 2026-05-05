В Москве проснулись клещи, но бежать за прививкой не советуют: инфекционист объяснила почему

С наступлением устойчивого тепла в столичном регионе активизировались клещи, которые уже поджидают горожан в лесопарках и на загородных пикниках. Однако главный внештатный специалист по инфекционным болезням Москвы и главный врач КДП № 121 Светлана Сметанина в беседе с РИА Новости призвала москвичей не поддаваться панике и не выстраиваться в очереди на вакцинацию от клещевого энцефалита.

По словам инфекциониста, за последние несколько лет в городе не зарегистрировали ни одного местного случая заражения энцефалитом. Редкие эпизоды, которые фиксировались, были исключительно завозными, их число исчисляется единицами. Сметанина подчеркнула, что эта статистика убедительно доказывает отсутствие необходимости в массовой иммунизации жителей столицы.

Однако расслабляться не стоит. Прививка действительно не нужна, но только при одном условии — если человек не планирует поездки в эндемичные по энцефалиту регионы. Тем же, кто собирается в такие районы, о защите стоит позаботиться заранее.

Всем без исключения — и москвичам, и жителям других регионов — врач рекомендовала придерживаться простых, но работающих правил безопасности на природе. Главное из них — тщательный самоосмотр после каждой прогулки. Именно эта привычка, а не массовая вакцинация, способна свести риск заражения к нулю в неэндемичной зоне.