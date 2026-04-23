В Москве успешно протестировали VR-терапию для детей с ментальными нарушениями

В Москве успешно завершился пилотный этап тестирования первой в России платформы виртуальной реальности VR Inclusion, предназначенной для комплексной реабилитации и социальной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Как сообщили РБК в столичном департаменте здравоохранения, по итогам апробации более 85 процентов участников продемонстрировали устойчивое освоение навыков, отрабатываемых в виртуальных сценариях. Всего в 2025 году занятия на платформе посетили около полутора тысяч детей, а специальную подготовку для работы с системой прошли свыше 250 специалистов.

Проект VR Inclusion, созданный междисциплинарной командой врачей, нейробиологов, IT-специалистов и педагогов, является резидентом технопарка «Медтех.Москва». Сама терапия заключается в погружении ребенка с помощью VR-оборудования в интерактивные сценарии, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям: визит к врачу, поездка в общественном транспорте или поход в магазин. За процессом наблюдает специалист, который может гибко корректировать сценарий, меняя уровень шума, плотность виртуальной толпы или сложность заданий. Как пояснили в департаменте, навыки, полученные в безопасной виртуальной среде, помогают детям снизить тревожность и действовать более уверенно и самостоятельно в реальном мире.

В департаменте здравоохранения заявили, что, опираясь на положительные результаты апробации и экспертные заключения об эффективности, планируется дальнейшее масштабирование технологии на более широкий круг образовательных учреждений и центров поддержки семей. В настоящее время платформа в тестовом режиме уже доступна в ряде школ и специализированных центров Москвы. Разработка и внедрение подобных инновационных решений происходят при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, который, в частности, реализует грантовую программу мэра «Создано московскими врачами».