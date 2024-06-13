В Нижегородской области «Детские поезда здоровья» приняли свыше двух тысяч пациентов с начала года

«Детские поезда здоровья» приняли свыше двух тысяч пациентов из 20 районов Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что медиками было проведено свыше семи тысяч консультаций в ярком брендированном автомобиле. Дети и подростки посетили педиатра, невролога, эндокринолога, офтальмолога, хирурга, отоларинголога, врача УЗИ и медсестру.

Отмечается, что почти у всех посетителей «Детских поездов здоровья» впервые была обнаружена патология, почти 930 детей взяты под диспансерное наблюдение, назначены дополнительные обследования или выдано направление на госпитализацию в областную детскую больницу.