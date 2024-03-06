В Нижегородской области назвали число заболевших ОРВИ за последнюю неделю

В Нижегородской области зафиксировано 18 тыс. заболевших ОРВИ за последнюю неделю, что ниже среднего многолетнего уровня. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что в рамках обследования было выяснено, что возбудителями болезней являются РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, метапневмовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и микоплазма.

Подчеркивается, что число вирусов гриппа заметно снизилось.

Отмечается, что с целью остановки распространения инфекции более чем 3% школ и детсадов региона ввели карантин и удаленное обучение.