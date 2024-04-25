В Нижегородской области снизилось количество случаев выявляемости ВИЧ на 13% за год

Доля случаев выявляемости ВИЧ в Нижегородской области за год уменьшилась на 13%. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что за прошлый год количество снова выявленных случаев заболевания снизилось до рекордных показателей. Кроме того, в регионе — лучший результат по Приволжскому Федеральному округу.

Отмечается, что жители Нижегородской области с ВИЧ получают все необходимые антиретровирусные препараты, тесты и проходят регулярное обследование у специалистов.