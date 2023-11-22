В Нижегородской области свыше 370 тыс. детей прошли медосмотры с начала года

Свыше 370 тыс. детей прошли профилактические медицинские осмотры в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 70 тыс. человек.

Добавляется, что в текущем году в общее число вошли около семи тысяч усыновленных детей и детей-сирот.

Поясняется, что у детей были зафиксированы близорукость, нарушение осанки и сколиоз, патологии органов дыхания, зрения и болезни органов пищеварения.