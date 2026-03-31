В Нижегородской области заболеваемость ОРВИ пошла на спад

За минувший период в Нижегородской области медики зафиксировали 13 тыс. случаев заражения ОРВИ. Цифра внушительная, но, как подчеркивают в региональном управлении Роспотребнадзора, ситуация постепенно выравнивается — эпидемический процесс пошел на спад. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Чтобы понимать картину целиком, стоит заглянуть в лабораторные отчеты. Среди всех заболевших практически в половине случаев (а именно 41,3%) лабораторно подтвержден именно грипп. Остальную часть «букета» составляют привычные сезонные игроки: риновирусы, аденовирусы, а также бокавирусы, метапневмовирусы, РС-вирусы и сезонные коронавирусы, которые не имеют ничего общего с пандемийным COVID-19. Лидером же среди штаммов гриппа на данный момент является вариант A(H3N2), известный своей способностью быстро распространяться и давать более тяжелое течение при отсутствии иммунитета.

Снижение заболеваемости на фоне доминирования агрессивного подтипа гриппа говорит о том, что коллективный иммунитет начал справляться, а пик волны, вероятно, уже пройден. Однако это не повод расслабляться: именно на спаде эпидемии часто происходит перераспределение вирусной нагрузки, и в оборот могут активнее включаться вторичные возбудители.

В итоге перед жителями Нижегородской области стоит простая задача: несмотря на позитивную динамику официальной статистики, важно сохранять бдительность, особенно при контактах с уязвимыми категориями граждан, и помнить, что резкое улучшение самочувствия после перенесенного гриппа — не повод сразу возвращаться в людные места, чтобы не подхватить «хвосты» в виде риновирусов или аденовирусов на фоне ослабленного организма.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России сохраняется сезонный уровень ОРВИ и гриппа.