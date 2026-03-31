Грипп держит планку: почему заболеваемость снижается, но расслабляться рано
Роспотребнадзор: в России сохраняется сезонный уровень ОРВИ и гриппа
В России сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом — ситуация остается стабильной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
За 13-ю неделю 2026 года зарегистрировано около 641 тысячи случаев заболеваний, что соответствует показателям предыдущей недели. При этом число заболевших гриппом снизилось почти на 22%.
По данным лабораторного мониторинга, среди вирусов гриппа доминирует штамм A (H3N2). Также продолжают циркулировать A (H1N1)pdm09 и вирусы группы B, но их доля невелика. Среди других респираторных инфекций преобладают риновирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы.
В Роспотребнадзоре напоминают о базовых мерах профилактики: регулярное мытье рук, проветривание помещений, избегание контактов с больными и своевременное обращение к врачу при ухудшении самочувствия.
