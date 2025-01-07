В Нижегородской области зафиксировано более восьми тысяч случаев ОРВИ с начала года

Свыше восьми тысяч случаев заболеваемости ОРВИ в Нижегородской области зафиксировали в первую неделю января. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что в целом за прошедшую неделю было обследовано примерно 6,5 тыс. жителей региона, у которых были выявлены риновирус, микоплазму и сезонные коронавирусы. Помимо этого, фиксируется рост заболеваний вирусом гриппа А, который тяжелее всего переносят заболевшие.

Отмечается, что зафиксировано снижение числа заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшую неделю в Нижегородской области зарегистрировали около 200 случаев ковида, что более чем в 2,5 раза меньше, чем неделей ранее.

Ранее в российском Минздраве назвали группы риска для тяжелого течения метапневмовируса.