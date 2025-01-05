В российском Минздраве назвали группы риска для тяжелого течения метапневмовируса

По словам Владимира Чуланова, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России, тяжелое течение метапневмовируса чаще всего наблюдается у пожилых людей и детей. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

Напомним, по состоянию на 5 января в Китае в большинстве регионов страны зафиксирована вспышка метапневмовируса. В соседнем Казахстане с 1 октября 2024 года в стране было выявлено 30 случаев заболевания метапневмовирусом. В Роспотребнадзоре сообщили, что пока следят за ситуацией со вспышкой заболеваемостью в соседних странах.

«Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом», — сказал Чуланов.

Специалист подчеркнул, что у взрослых людей инфекция, вызванная метапневмовирусом, обычно протекает в лёгкой форме, похожей на ОРВИ, или вообще без симптомов. Этот вирус широко распространён по всему миру и является типичным возбудителем ОРВИ. Особенно часто он поражает детей до 14 лет.

При заражении этим вирусом у человека появляются симптомы, характерные для ОРВИ: кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка.

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