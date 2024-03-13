В Нижегородской области зафиксировано снижение уровня заболеваемости гриппом
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Нижегородской области снижается доля вирусов гриппа. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что за прошедшую неделю было выявлено свыше 16 тыс. случаев ОРВИ, что ниже многолетнего уровня.
Уточняется, что сегодня в регионе доля вирусов составляет немногим больше 14%.
Поясняется, что самыми частыми возбудителями заболеваний становятся РС-вирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, метапневмовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и микоплазма.
Добавляется, что на карантин закрыты в области чуть более 1% школ и детсадов.