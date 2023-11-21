В Нижегородской области зафиксировано свыше 19 тыс. случаев ОРВИ за неделю
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В Нижегородской области за прошлую неделю зафиксировали свыше 19 тыс. случаев ОРВИ. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что наиболее частыми среди этих вирусов являются аденовирус и микоплазма, а также бокавирусы, риновирусы, парагрипп, и метапневмовирусы.
Добавляется, что на данный момент приостановлено обучение в 2,5% школ региона.