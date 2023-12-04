В ООН предрекли миру распространение опасных болезней

Климатические изменения могут привести к созданию идеальной среды для тропических болезней, повышая риск распространения малярии и лихорадки денге. Соответствующее заявление сделали эксперты на форуме «Последняя миля» на конференции ООН по климату, передает издание РИА Новости .

Как отметил в ходе выступления гендиректор Партнерства RBM по борьбе с малярией Майкл Адекунле Чарльз, в мире проглядывается 2 тенденции: воды либо слишком много, либо мало. По его словам, при недостатке воды, у населения появляется недоедание, что делает его более уязвимым для болезней. С другой стороны, при переизбытке воды в регионах с наводнениями, появляется идеальная среда для комаров, и вследствие, заболеваний малярией.

Он также сослался на доклад ВОЗ в котором сообщалось, что климат непредсказуемо влияет на распространение малярии. Таким образом, 2 года назад было зарегистрировано на миллион больше случаев, а общее количество почти достигло 250 миллионов. Болезнь «добралась» даже до высокогорных районов Африки, где комарам раньше было слишком холодно, подчеркнул Чарльз.

Специалисты опасаются, что последствия для человеческого здоровья на фоне изменений климата могут обнулить многие годы научного прогресса в здравоохранении. По предположениям ВОЗ, к 2030 году только на недоедание, малярию, диарею и тепловой стресс придется увеличение глобального числа смертей на четверть миллиона каждый год.