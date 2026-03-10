«В опухоль они приходят уже шпионами». Иммунные клетки учатся помогать раку еще в костном мозге

Исследователи из Медицинской школы Икана на горе Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) пришли к выводу, что злокачественное новообразование в легких способно дистанционно управлять иммунной системой, начиная подготовку «почвы» для своего роста еще на стадии формирования клеток защиты. Детали этого открытия освещены на страницах авторитетного научного издания Nature.

Долгое время в научной среде доминировало мнение, что макрофаги (клетки, призванные уничтожать чужеродные элементы) превращаются в пособников рака лишь при непосредственном контакте с ним. Однако свежие данные опровергают эту теорию: патологическое перепрограммирование запускается гораздо раньше — в костном мозге, где рождаются предшественники этих клеток. Сигнальные молекулы, исходящие от формирующейся опухоли, искажают их функцию еще до того, как они попадут в кровеносное русло.

Главная роль в этом процессе отведена белку NRF2. В норме он работает как защитник клетки от окислительного стресса, но под действием сигналов от рака его функция искажается: NRF2 буквально «взламывает» программу макрофагов, переключая их на провоспалительную и проопухолевую активность. Эксперименты показали, что подавление активности NRF2 (медикаментозное или на генетическом уровне) значительно сокращает популяцию «предательских» клеток и возвращает организму способность бороться с новообразованием.

«Если в ходе лечения вмешательство происходит только внутри опухоли, клетки уже полностью перепрограммированы. Нам нужно действовать на этапе их формирования в костном мозге», — поясняет автор работы, профессор Самарт Хегде.

Исследователи полагают, что ингибиторы белка NRF2 способны значительно повысить эффективность современных иммунотерапевтических препаратов. Такой подход позволит нейтрализовать источник подкрепления для рака, не давая ему возможности использовать клетки иммунитета в своих целях.

В перспективе это открытие может стать основой для создания диагностического анализа крови. Обнаружение «запрограммированных» макрофагов позволит врачам не только выявлять болезнь на ранних стадиях, но и прогнозировать вероятность рецидива. Сейчас ученые проверяют, распространяется ли этот механизм на другие типы онкологии, а также изучают его роль при возрастных изменениях, ожирении и атеросклеротическом поражении сосудов.

