В отделении челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ врачи спасли юношу с опухолью челюсти

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ имени Владимирского прооперировали девятнадцатилетнего юношу, у которого была опухоль нижней челюсти, что причиняло ему сильный дискомфорт в повседневной жизни. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что амелобластома является доброкачественной опухолью, которая развивается из зубообразующих тканей и часто характеризуется медленным безболезненным ростом. Из-за отсутствия симптоматики и своевременного лечения патология может привести к деформации черт лица, смещению и расшатыванию зубов.

Заведующий отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Григорий Карачунский рассказал, что специалисты выполнили резекцию, то есть удалили фрагмент нижней челюсти с образованием и замещением дефекта малоберцовым аутотрансплантатом из собственной кости пациента.

«Мы применяли сложную технику микрохирургического сосудистого анастомоза, то есть сшивали отдельные сосуды между собой и создавали устойчивое кровоснабжение пересаженного трансплантата для того, чтобы он не рассосался в будущем. Операция длилась 10,5 часов и прошла успешно», — отметил Карачунский.

К счастью, на данный момент молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан.