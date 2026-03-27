В Павловском Посаде организовали праздник для особенных детей

В отделении социальной реабилитации комплексного центра социального обслуживания Павловского Посада 25 марта провели праздничное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Организаторами выступили представители партии «Единая Россия» при содействии местных волонтеров.

Центр, расположенный на улице Интернациональной, дом 31, оказывает комплексную поддержку 150 пациентам. Подопечные получают весь спектр социально-медицинских услуг, включая терапию, лечебную физкультуру, массаж и физиотерапию.

Однако особое внимание в учреждении уделяют и культурно-массовым мероприятиям — такие события способствуют социализации детей через общение и игру, помогают им обрести уверенность в себе. Помощь в центре предоставляют не только детям, но и их семьям.